«Короче, план такой»: вышли первые три серии о русских хакерах

Комедийный проект о молодых компьютерных гениях России стартовал на площадке Wink.

Три первые серии комедийного проекта «Короче, план такой» появились на Wink. История повествует о четырех русских хакерах, которым предстоит работать на благо России и защищать безопасность всего мира.

По сюжету молодые люди, которые ранее ни разу не виделись в реально мире, предпочитая виртуальный, с помощью своих навыков обчищают кошельки толстосумов, но из-за глупой ошибки попадаются правоохранителям. Перед ними встает выбор: применять свои умения ради благой цели или отправиться за решетку. Конечно, первое оказывается предпочтительнее. С тем пор их жизнь кардинальным образом меняется: опасностей становится больше, что появляется новый, более глубокий смысл.

Команда русских хакеров оказывается весьма разношерстная: сибирский инженер-физик, актер-пройдоха, вчерашний школьник и авантюристка. Главные роли в сериале исполняют Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, Никита Богатов и София Каштанова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как русские хакеры вышли на большой экран.