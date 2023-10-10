«Короче, план такой»: вышли первые три серии о русских хакерах

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 184 0

Первые три серии «Короче, план такой» вышли на площадке Wink

«Короче, план такой»: вышли первые три серии о русских хакерах

Фото: www.globallookpress.com / Chris Emil Janssen via www.imago

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Комедийный проект о молодых компьютерных гениях России стартовал на площадке Wink.

Три первые серии комедийного проекта «Короче, план такой» появились на Wink. История повествует о четырех русских хакерах, которым предстоит работать на благо России и защищать безопасность всего мира.

По сюжету молодые люди, которые ранее ни разу не виделись в реально мире, предпочитая виртуальный, с помощью своих навыков обчищают кошельки толстосумов, но из-за глупой ошибки попадаются правоохранителям. Перед ними встает выбор: применять свои умения ради благой цели или отправиться за решетку. Конечно, первое оказывается предпочтительнее. С тем пор их жизнь кардинальным образом меняется: опасностей становится больше, что появляется новый, более глубокий смысл.

Команда русских хакеров оказывается весьма разношерстная: сибирский инженер-физик, актер-пройдоха, вчерашний школьник и авантюристка. Главные роли в сериале исполняют Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, Никита Богатов и София Каштанова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как русские хакеры вышли на большой экран.

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«Короче, план такой»: вышли первые три серии о русских хакерах

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