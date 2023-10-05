«Короче, план такой»: русские хакеры вышли на большой экран

Сага о русских хакерах. В Москве состоялась премьера комедийного сериала о приключениях команды кибервзломщиков, работающих на государство. Создатели проекта «Короче, план такой» обещают захватывающий экшен в стиле картин о Джеймсе Бонде. Первые серии уже посмотрел обозреватель РЕН ТВ Николай Никулин.

Не нужно сочинять новых супергероев. Не нужно придумывать сверхспособности, чтобы удивлять зрителей. Русские хакеры — чем не герои? О них слагают легенды во всем мире, они способны взломать самые сложные цифровые системы, и они — идеальные персонажи для приключенческих боевиков. Не случайно режиссер Марк Горобец снял сериал именно про них. Причем, сделал это в духе «Друзей Оушена».

Сам режиссер на премьере сериала «Короче, план такой» не появился из-за плотного съемочного графика. Но записал видеообращение к гостям и зрителям.

«Я счастлив, что наконец-то наше кино выходит», — сказал он в нем.

Зато и продюсеры, и исполнители главных ролей Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, Никита Богатов, София Каштанова — все вышли на красную ковровую дорожку. И солидарны в одном — проект не может оставить равнодушным, и благодаря динамичному сюжету, и харизматичным персонажам, и богатому визуальному ряду. Тут есть элементы комедии, боевика и, конечно, шпионского экшена в духе «Джеймса Бонда».

«Мой персонаж — этакий сибирский инженер-физик, очень инфантильный, очень боящийся женщин, но в руках у него все горит. Руками он может сделать все что угодно», — отметил актер Игорь Коровин.

По сюжету эти технические виртуозы с легкостью обманывают алчных богачей, выводя деньги с их счетов. В известном смысле их можно назвать цифровыми Робин Гудами. Да, в них есть определенное обаяние. Но как-никак они нарушают закон, за что и попадают в тюрьму. Но такие ребята еще могут быть полезны в важных государственных миссиях.

«Место встречи — тюремная камера. Они ловкие мошенники и цифровые взломщики. Но прежде не были знакомы друг с другом. И вот, наконец, появляется возможность познакомиться и сколотить команду», — отмечает Никулин.

Теперь они работают вместе и в интересах страны. Их умения явно пригодятся в последующих миссиях.

«Вся наша банда — это взрослые дети. Нет безвыходных ситуаций. И в этом мы с ними схожи. Потому что, я считаю, в любой ситуации можно найти выход. Вся наша жизнь — фристайл», — говорит актер Никита Богатов.

«В принципе классно: русские хакеры. Если бы это было брендом, было бы здорово. Клево же», — отмечает актриса София Каштанова.

В сериале несколько интриг. Это и рискованные операции, которые в какой-то момент могут пойти не плану, это и взаимоотношения друг с другом — каждый из них, конечно же, эгоистичен и привык работать самостоятельно. Более того, внутри коллектива найдется предатель. Так что, скучно не будет. Что ни серия, то интересный сюжетный нюанс. Сериал для тех, кто любит секретные миссии на экране и харизматичных героев.