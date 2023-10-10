В Болгарии за торговлю оружием задержали 12 человек, в том числе трех россиян

Болгарские полицейские пресекли деятельность 12 человек, занимавшихся торговлей оружием. По обвинению в незаконном обороте товаров двойного назначения были задержаны, в том числе три россиянина. Об этом сообщили главный секретарь МВД страны Живко Коцев и председатель Госагентства нацбезопасности Пламен Тончев во время совместного брифинга с представителями прокуратуры.

Уточняется, что правоохранителями была получена оперативная информация о торговле запрещенными товарами, которые могут использоваться в военных условиях. В рамках расследования была раскрыта сложная сеть, которая была организована иностранцами в Болгарии с целью сбыта оружия из Европы в РФ.

Поставка была задержана в аэропорту города София, она содержала баллистические измерители, оптические прицелы и авиационные радиостанции общей стоимостью порядка четырех миллионов левов (два миллиона евро. — Прим. ред.).

Пяти задержанным обвинение уже предъявлено официально. О каких именно фигурантах идет речь — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала организаторов незаконной торговли оружием в Донецке.