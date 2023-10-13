В РФ планируют создать военно-транспортный самолет Ил-212 на базе Ил-112В

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Евгения Романова
Евгения Романова 107 0

РИА Новости: в России хотят построить Ил-212 для замены Ан-26 и Ан-72

В РФ планируют создать военно-транспортный самолет Ил-212 на базе Ил-112В

Фото: ТАСС / ТАСС

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Какие особенности будут у нового боевого воздушного судна?

Новый легкий военно-транспортный Ил-212 с турбореактивными двигателями собираются создать в России для замены в ВС РФ парка самолетов Ан-26 и Ан-72. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолета от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж», — говорится в публикации.

У него будут турбореактивные двигатели ПД-8, их установят над крылом для обеспечения эксплуатации самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов. Также в новом воздушном судне переработают крыло самолета и шасси, установят новую топливную и гидросистему. У Ил-212 будет и большая грузоподъемность за счет мощных двигателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о решении по смене Ан-26 и Ан-71 легкими транспортными самолетами.

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