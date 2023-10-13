В РФ планируют создать военно-транспортный самолет Ил-212 на базе Ил-112В

РИА Новости: в России хотят построить Ил-212 для замены Ан-26 и Ан-72
Фото: ТАСС / ТАСС
Какие особенности будут у нового боевого воздушного судна?
Новый легкий военно-транспортный Ил-212 с турбореактивными двигателями собираются создать в России для замены в ВС РФ парка самолетов Ан-26 и Ан-72. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолета от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж», — говорится в публикации.
У него будут турбореактивные двигатели ПД-8, их установят над крылом для обеспечения эксплуатации самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов. Также в новом воздушном судне переработают крыло самолета и шасси, установят новую топливную и гидросистему. У Ил-212 будет и большая грузоподъемность за счет мощных двигателей.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о решении по смене Ан-26 и Ан-71 легкими транспортными самолетами.
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