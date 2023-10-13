Сколько Незалежной нужно денег для поддержания жизнеспособности?

Украина стала полностью зависимой от Запада, только эти деньги и поддерживают в Незалежной жизнеспособность. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«В общем Украина полностью зависима от Запада, и ее бюджет на 80% наполняется за счет внешних вливаний, так как весь бюджет страны — это 35-36 миллиардов долларов. А кто платит, тот и управляет своей колонией», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Украине для выживания нужно 32 миллиарда долларов, а это, по оценкам Международного валютного фонда, больше на три миллиарда, чем рассчитывали отдать Киеву.

На днях глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал новый пакет поддержки Украины на сумму 200 миллионов долларов. И это на фоне военного конфликта между Израилем и Палестиной. Дело в том, что нападение ХАМАС нервирует вдвойне президента Украины Владимира Зеленского, поскольку, во-первых, общественности меньше сообщается о происходящем в ходе конфликта с Россией, а во-вторых, Запад может сократить поддержку Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США предупредили Украину о невозможности вечной поддержки.