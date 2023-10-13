«Большая семерка» просит хлеба: Россию вновь зовут вернуться в зерновую сделку

На сайте Европейского совета размещено обращение глав Минфинов и центробанков стран «семерки» с призывов России вернуться к сделке.

Главы Минфинов и Центральных банков стран «Большой семерки» попросили Россию вернуться в «зерновую сделку».

Европейский совет опубликовал совместное обращение министров. Они призвали нашу страну оперативно восстановить соглашение, чтобы снизить волатильность цен на продовольствие.

При этом от своей поддержки Украины страны «Большой семерки» не отказываются, как и от осуждения России за проведение специальной военной операции на территории Украины.

«Мы по-прежнему полны решимости развивать международное сотрудничество для решения глобальных экономических трудностей, вызванных войной России против Украины и превращением ею продовольствия и энергии в оружие. В этом контексте мы призываем Россию прекратить атаки на украинские поставки зерна и инфраструктуру и оперативно восстановить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие», — говорится в тексте документа.

Однако сначала Запад должен выполнить российские условия по сделке. Только после этого, как неоднократно заявляли президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, инициатива сможет начать действовать снова.

РФ приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Соглашение, действовавшее с мая 2022 года, неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, Евросоюз только в августе сухопутным путем вывез из страны четыре миллиона тонн продовольствия.