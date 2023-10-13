«Намного дороже амбиций»: как Валерия «сгубила» политическую карьеру Пригожина

Продюсер уверен, что семья в жизни — это самое главное.

Телеведущая Юлия Барановская считает, что мужчина должен пожертвовать чем угодно ради любимой женщины. Иосиф Пригожин согласен с этим, более того, он сам когда-то отказался от амбиций, в том числе, политических, ради своей супруги певицы Валерии. Об этом продюсер рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам Иосифа Пригожина, говоря о жертвенности в отношениях, можно смело брать в пример их семью. Ведь и продюсер, и Валерия готовы на все ради друг друга.

«Знаете, у меня амбиций было много, но все амбиции канули в лету в моменте, когда стало понятно, что наши отношения просто намного нам дороже, чем любые политические амбиции или даже любого рода коммерческие амбиции. С милым рай и в шалаше», — говорит Пригожин.

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Иосиф Пригожин также отмечает, что на женщину изначально возложена великая миссия и огромная ответственность — быть матерью.

«Мама — это особый статус человека. Конечно же, мужчина ради любимой должен быть готов на все!» — убежден продюсер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как продюсер Пригожин и певица Валерия совмещают работу и личную жизнь.