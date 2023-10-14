Неожиданный цвет: Валерия предстала перед публикой с новой прической

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 206 0

Певица Валерия показала себя с новой прической

Неожиданный цвет: Валерия предстала перед публикой с новой прической

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народная артистка поэкспериментировала с образом для популярного музыкального шоу.

Певица Валерия преобразилась после небольшого эксперимента стилистов. На этот раз команда поработала над ее прической. Когда-то народная артистка РФ была и брюнеткой, и рыжей, носила ультракороткую стрижку, но потом на многие годы была верна блонду. Но на днях, пишет dni.ru, ей подобрал яркий, но при этом гармоничный образ, в который влюбились поклонники.

В личном блоге Валерия опубликовала видео, на котором выбирает туалет для съемок в очередном сезоне популярного музыкального шоу. В ролике на исполнительнице эффектная джинсовая косуха, яркий макияж, а волосы — розовые. Боб со слегка подкрученными локонами цвета фламинго. Звезда и ее стилисты остались довольны своим выбором.

123Певица Валерия с розовыми волосами. Instagram* / sistema_volos_master

А подписчики отметили, что тренд — штука сильная. Многие вспомнили успех недавно вышедшего на экраны фильма «Барби» с Марго Робби в главной роли. Как известно, соцсети и подиумы были захвачены пластиково-розовым цветом и прочими ассоциациями с легендарной куколкой после премьеры. Вот и Валерию некоторые назвали жертвой моды. Другие наоборот поддержали за умение вписываться в актуальные течения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тренды поработили американского актера Райана Гослинга. Этот мужчина, мечта миллионов девушек от 12 до 82 лет, к слову, сыграл Кена в упомянутой ленте «Барби». А еще неожиданно стал одним из самых популярных мемов. Как это могло произойти с секс-символом?

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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