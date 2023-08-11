Увез на кладбище: школьница в Челябинске обвинила учителя в изнасиловании

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 127 0

Школьница в Челябинске обвинила учителя в изнасиловании на кладбище

Увез на кладбище: школьница в Челябинске обвинила учителя в изнасиловании

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина угрожал ребенку убийством, если кто-то узнает о его преступлении.

В Челябинске 12-летняя школьница обвинила учителя русского языка в изнасиловании. Об этом сообщает портал 74.RU со ссылкой на источник.

Сообщается, что педагог увез ребенка на кладбище и именно там совершил преступление. По словам мамы девочки, после этого мужчина пригрозил ей убийством, если та хоть слово об этом скажет кому-либо. Однако школьница не стала молчать и обо всем рассказала взрослым.

«По горячим следам мужчину задержали полицейские. В районном отделе СК возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве женщину пять дней держали в квартире и насиловали разными предметами.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

12:28
Лукашенко сообщил о проведенном разговоре с Путиным
12:25
В районе Работино пресекли попытку танкового прорыва ВСУ
12:13
Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео
12:10
С протянутой рукой: запросы Байдена по Украине вызвали недовольство в США
12:02
«Сейчас расплачусь»: Светлана Крючкова вышла на красную дорожку после тяжелой болезни
11:56
«Были моменты»: ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться в Урожайном

Сейчас читают

Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку
Терпит убытки: на дочь Дмитрия Маликова подали в суд
Новорожденный умер от тяжелых травм черепа и отравления в Ленобласти
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку