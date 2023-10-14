Вечный скиталец: что сгубило актера Александра Кайдановского

Почему «советская королева» Валентина Малявина не хотела выходить замуж за перспективного артиста? И какую роль в его жизни сыграла Евгения Симонова?

Самым странным и эксцентричным актером советского кино коллеги в один голос называли Александра Кайдановского. Артист успешно играл и поручиков, и наемников, и бандитов, но никогда не хотел, чтобы его ассоциировали с ролями.

В его послужном списке несколько десятков выдающихся ролей, за ним увивались самые яркие актрисы советского кинематографа, но жизнь он закончил печально. Кайдановского не стало, едва ему стукнуло 49 лет. Умер артист от третьего инфаркта в коммуналке в окружении 18 человек. Почему личная жизнь одного из главных ловеласов того времени не сложилась — читайте на 5-tv.ru.

www.globallookpress.com; Кадр из х/ф «Сталкер». Режиссер: Андрей Тарковский, 1979 г.

Первая супруга, невыносимый характер и судьбоносная встреча

Александра Кайдановского многие воспринимают через призму его роли в «Сталкере» Андрея Тарковского. Именно режиссер открыл в актере ранимую натуру, которая позже позволила артисту продвинуться по карьерной лестнице. Сам исполнитель роли свой образ в кадре ненавидел: в свое время он даже подрался с Тарковским, потому что сопротивлялся режиссерскому решению своего героя, пишет aif.ru.

Долгое время Кадайновский винил фильм в том, что после него ему перестали предлагать существенные роли. Те, что предлагали, он взять не мог: слишком мелкими они были по сравнению с масштабом «Сталкера». Но больше всего Кайдановский переживал, что Тарковский, которого он считал своим другом, не вывел его на экране таким, каким он хотел видеть себя.

Кризис творчества неизбежно приводил актера в постоянные передряги. Драки и разборки стали для советского актера константой. Свидетелем проблем супруга стала первая жена Кайдановского: актриса Ирина Бычкова готова была простить обаятельному мужу все, лишь бы он был рядом. Но когда семья окончательно ушла на второй план, знаменитость подала на развод.

Роковая связь с «советской королевой» Валентиной Малявиной

www.globallookpress.com; Кадр из х/ф «Иваново детство». Режиссер: Андрей Тарковский, 1962 г.

После развода с первой супругой Кайдановский в буквальном смысле пустился во все тяжкие. Отдушиной для актера стала давняя подруга семьи: получившая звание советской королевы Валентина Малявина была рядом с мужчиной в самые тяжелые периоды его жизни. Изначально в дом семьи Кайдановских Малявина вошла исключительно как знакомая, но быстро темперамент знаменитости зацепил Кайдановского за живое. В мемуарах артистка напишет, что этот роман на стороне превратил сразу две жизни в ад:

«Что-то нездоровое происходило с нами. Он хотел подчинить меня себе. Я врывалась, я не хотела быть его женой. Он это знал, но все равно хотел. Хотел от меня детей, а я боялась, просто боялась», — припомнила она тогда.

В итоге влюбленные приняли решение расстаться навсегда.

Второй брак и разрушенные надежды

Кадр из х/ф «Обыкновенное чудо». Режиссер: Марк Захаров, 1978 г.

После очередной попытки неудачного романа Кайдановский, кажется, впервые за долгое время взялся за ум. Актер все чаще соглашался на работу в проектах. Съемки в картине «Пропавшая экспедиция» свели эмоционального артиста с более юной коллегой — Евгенией Симоновой. Страстные отношения продолжились ее беременностью: Симонова отказалась от роли у Никиты Михалкова в пьесе для механического пианино, но не сильно расстроилась.

К разрыву супругов привели продолжающиеся из раза в раз скандалы: режиссеры вновь перестали приглашать Кайдановского на съемки, а Симонова успевала тем временем работать в кадре, воспитывать дочь и поддерживать мужа. В какой-то момент нервы актрисы сдали: атмосфера в доме стала невыносимой и пара рассталась.

Третий брак и приемный сын

Профессия режиссера, которую Тарковский подарил Кайдановскому, свела его с третьей супругой, балериной большого театра Наталией Судаковой. Кинематографом балерина не интересовалась, а актер не очень любил балет, но влюбленные быстро сумели найти общий язык, а позже также стремительно сыграли свадьбу. Танцовщица стала одной из первых женщин, кого Кайдановский хотел уберечь от своего несносного характера: в откровенной беседе с супругой артист сознался во всех своих прегрешениях в попытке отпугнуть ее от себя, но балерина уходить отказалась.

Сына Судаковой артист и режиссер, по разным источникам, усыновил. И дал ему достойный старт. Но старания Кадайновского от краха брака не спасли: виной всему вновь стал сложный характер актера.

Четвертый брак и «запрограммированная» смерть

Кадр из х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих «. Режиссер: Никита Михалков, 1974 г.

Знакомство Кайдановского с четвертой женой Инной Пиварс случилось после спектакля в «Ленкоме». Тогда начинающий режиссер подыскивал актрису для своего нового фильма. Поздно вечером после спектакля актрисе доставили сценарий, а уже спустя считанные недели между знаменитостями разгорелся бурный роман.

Вместе им суждено было провести только два года: перенесший несколько инсультов Кайдановский не хотел обременять Пиварс тяготами ухода за собой. После того как возлюбленная, которая к тому же была младше его на четверть века, все же наотрез отказалась расставаться, он предложил ей расписаться. Церемония бракосочетания состоялась за три недели до смерти Кайдановского: очередной инфаркт унес жизнь актера навсегда.

Советский актер умер, отметив 49 лет. Для артиста этот возраст стал роковым: по признанию четвертой жены, Кадайновский больше всего боялся дня рождения, отмечая, что в том же возрасте из жизни ушли его мать и отец. Так и случилось.

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