Как сейчас выглядит исполнивший роль Яшки-цыгана в «Неуловимых мстителях» Васильев

|
Алексей Панков
Алексей Панков 8 199 0

На гонорар за «Неуловимых мстителей» Василий Васильев купил матери двух коров

Как сейчас выглядит исполнивший роль Яшки-цыгана в «Неуловимых мстителях» Васильев

Фото: Кадр из к/ф «Неуловимые мстители», реж. Эдмонд Кеосаян, 1966 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Постаревший актер уверен, что не растерял красоты.

Как изменился Василий Васильев, сыгравший Яшку-цыгана в фильме «Неуловимые мстители»? Актер появился в эфире на одном из федеральных каналов.

Васильев признается, что сильно постарел за прошедшие годы. Ему сейчас 73 года. Однако он все еще считает себя весьма красивым.

«Раньше я был молодой и красивый, а сейчас просто красивый», — заявил артист.

Кадр из к/ф «Виктор Косых. „Не бейте его, это артист!“», реж. Эдмонд Кеосаян, 2015 г.

Актер вспомнил, что на гонорар с фильма купил матери две коровы, а себе коня. По словам Васильева, его до сих пор узнают на улицах и подходят, чтобы сфотографироваться. Артист отметил, что не против вернуться в кино. Однако ему совершенно не нравятся проекты, куда его приглашают.

«Иногда мне присылают сценарии. Но ленты о бандитах и ментах мне не по сердцу. А других картин на экранах до обидного мало», — отметил Васильев.

После успеха картины актер пошел служить в «Ленком». Однако через какое-то время ушел оттуда, создав с детьми музыкальный ансамбль. Труппа до сих пор гастролирует по стране.

Будет ребенок? Новую возлюбленную Селиванова заметили с округлившимся животом

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Охлобыстин рассказал о судьбе коллег из сериала «Интерны». Актер очень скучает по «светлому» образу Кристины Асмус.

+11° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
97.31
0.32 102.55
-0.49
«Путь предначертан»: астролог раскрыла феномен рожденного в затмение Трам...

Последние новости

20:43
Путин: Молдавия утрачивает свою идентичность
20:31
Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
20:17
Путин: судьба вернувшихся на родину россиян зависит от их поведения и действий
20:03
«Потом не удивляйтесь»: как тату серийных убийц могут повлиять на сына Елены Яковлевой
19:48
Уровень доверия россиян Путину превысил 78%
19:34
«Намного дороже амбиций»: как Валерия «сгубила» политическую карьеру Пригожина

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Актриса фильма «Любовь и голуби» умерла от тяжелой болезни
Хранительницы смыслов: галерея женских образов представлена в спектакле «Занавес»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России