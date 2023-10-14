Две истории любви Родригеза: как шоумен упустил первую избранницу и развелся с женой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 145 0

Тимур Родригез расплакался, расставшись с первой любовью Соловьевой

Две истории любви Родригеза: как шоумен упустил первую избранницу и развелся с женой

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Почему популярный артист бросает своих возлюбленных? Или, возможно, они сами уходят от него?

Шоумен Тимур Родригез (Тимур Керимов) совсем недавно шокировал поклонников сообщением о разводе с женой после 16 лет брака и рождения двоих детей. Это уже не первое расставание в биографии знаменитости, напоминает StarHit. В день 44-летия Родригеза издание решило разобраться в перипетиях его личной жизни.

Так, в начале нулевых у шоумена из Пензы был роман с москвичкой Дианой Соловьевой. Однако Родригез, судя по всему, тогда был слишком увлечен карьерой, чтобы всерьез задумываться о семейной жизни. Девушка же, наоборот, мечтала о семье. В итоге Диана почувствовала себя ненужной и предложила Тимуру расстаться.

По воспоминаниям подруги Соловьевой, Родригез расплакался, узнав, что девушка хочет уйти от него. Он пообещал, что Диана навсегда останется для него близким человеком и может рассчитывать на его помощь.

Однако, когда через пару дней девушка позвонила ему, решив, что совершила ошибку, шоумен не сразу взял трубку, а в разговоре был крайне сух.

«Диана даже подумала, что его слезы и обещания могли быть лишь актерской игрой», — цитирует издание подругу Соловьевой.

Со своей будущей женой Анной Девочкиной шоумен познакомился в 2006 году на выходе из клуба. Родригез пригласил новую знакомую выпить кофе, а в дальнейшем красиво ухаживал, сделав девушке предложение на вершине вулкана Этна.

Шоумен и его избранница прожили вместе 16 лет. Ради семьи и сыновей — Мигеля и Даниэля — Девочкина отказалась от увлечения экстремальными видами спорта. Сам Родригез на протяжении всех совместных лет жизни не переставал восхищаться супругой. Поэтому для поклонников как гром среди ясного неба прозвучало заявление артиста о расставании с супругой в прошлом месяце.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем», — сообщил Родригез в соцсети.

Анна, в свою очередь, призвала подписчиков пожелать ей удачи в новой жизни. Она призналась, что уже год не живет в России, намекнув, что обосновалась в Испании. О причинах развода она также умолчала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как психолог Инна Мирная прокомментировала «тихий» развод Тимура Родригеза.

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