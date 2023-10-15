Не мода, а аутоимунная болезнь: врач поставила «Моне Лизе» неприятный диагноз

Эксперт поставила точку в споре о странной прическе и безбровости знаменитой «Джоконды».

Знаменитый «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» кисти Леонардо да Винчи, который называют также «Мона Лиза» или «Джоконда», рассказывает не только о моде начала XVI века, но и о давности существования аутоиммунного заболевания алопеция. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказала трихолог Наталия Жовтан, согласившись с ранее выступавшими с аналогичными заявлениями врачами.

Три дня назад в Новосибирске открылась мультимедийная выставка, посвященная 100-летию городского кожвендиспансера «Из века в век». В экспозицию были включены репродукции известных картин, на которых можно заметить проявления заболеваний, распространенных в современном мире. Среди холстов оказалась и знаменитая «Мона Лиза» (Оригинал хранится в Лувре в столице Франции. — Прим. ред.). Впервые об этом заявили американские врачи Леон Голдман и Аллен Уордвелл.

Историки и искусствоведы не раз спорили с подобными заключениями, ссылаясь на особенности моды эпохи готики. Тогда женщины намеренно выбривали лоб, выщипывали брови, а также выбеливали кожу. Но эксперт Наталия Жовтан нашла и другие признаки недуга — не только высокий лоб. Она отметила, что работы художников часто становятся помощниками для медицинских исследований.

«На картине „Мона Лиза“ действительно есть такое заболевание, как алопеция. Высокий лоб — это одно из проявлений такого грозного заболевания, как фронтальная фиброзная алопеция. Это заболевание аутоиммунное встречается не так часто, поэтому таких пациентов в повседневной жизни мы нечасто встречаем. Но, скорее всего, здесь и есть проявление гнездной алопеции», — сказала трихолог.

По словам врача, не только линия роста волос и бровей, а также отсутствие ресниц и состояние ногтей госпожи Лизы дель Джокондо выдают проблемы со здоровьем.

«Проявления можно отметить на кончиках пальцев. Если внимательно присмотреться, то пальцы красивые, тонкие, автор постарался можно точнее передать все мельчайшие детали. Но тонкие ломкие ногти являются одним из проявлений заболевания волос, в том числе», — заключила Жовтан.

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