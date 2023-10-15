Прилучный потратил полмиллиона на детокс, но соблазнился на алкоголь
Актер Павел Прилучный потратил полмиллиона на очистку организма
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Почему лечебные процедуры актера пошли коту под хвост?
Актер Павел Прилучный решил сделать операцию по очистке организма. Она ему обошлась практически в полмиллиона рублей.
Актер провел три дня в президентском люксе спа-центра в Казани. Там Прилучного кормили здоровой пищей без соли и сахара. А за детокс он заплатил 463 тысячи 880 рублей. Но на одном из федеральных каналов рассказали, что процедуры актера пошли коту под хвост.
Прилучный почти сразу после процедур посетил одну премьеру. И там он купил четыре бутылки белого испанского вина. В ТВ-программе предположили, что актер приобрел спиртное исключительно для себя. Ведь его жена Зепюр Брутян — кормящая мать. А личной охране нельзя пить на работе.
Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Агата Муцениеце опять подала в суд на своего бывшего супруга Павла Прилучного. Она уже выписывала экс-супруга из московской квартиры через суд, затем взыскивала издержки, а теперь намерена разрешить вопрос с алиментами.
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