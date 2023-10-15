SHAMAN исполнил мечту незрячего пятилетнего мальчика, спев с ним дуэтом в Кремле

У маленького мальчика Ромы этот день стал особенным. Мальчуган с самого детства страдает от проблем со зрением. Его мир — это звуки и музыка.

В день «Белой трости», посвященный незрячим людям, Рома пришел с мамой на концерт в Кремле своего любимого артиста SHAMAN.

У мальчика была заветная мечта — спеть в караоке со своим любимым исполнителем. И в день концерта желание исполнилось и с каким размахом — караоке для Ромы стал весь концертный зал в Кремле.

Прямо во время песни автор и исполнитель SHAMAN прервал выступление и пошел в зал. Там артист подошел к Роме и отдал ему микрофон, чтобы мальчишка исполнил куплет песни «Улетай». Еще одной маленькой мечтой Ромы было обняться с артистом. Это желание ребенка тоже сбылось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую песню Юрия Шатунова перепоет SHAMAN.