Жена выгнала из дома певца Сергея Беликова: «Полный набор жести»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 2 731 0

Жена выгнала из дома певца Сергея Беликова: Полный набор жести

Жена выгнала из дома певца Сергея Беликова: «Полный набор жести»

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Артист пытался найти пристанище у сына, но и тот попросил его собрать вещи.

Советский и российский певец Сергей Беликов в 68 лет остался без крыши над головой. Сейчас он вынужден жить в съемной квартире, так как жена выгнала из дома. И по его словам — совершенно внезапно. Об этом исполнитель рассказал на шоу Андрея Малахова в эфире федерального канала. По словам 68-летнего заслуженного артиста РФ, скитается он уже полтора года.

Беликов утверждает, что был уверен — его семья счастлива и благополучна. Супруга Елена родила ему сына Григория. Певец также воспитывал дочь супруги от первого брака Наталью, сейчас она живет в Лондоне. Наследники подарили родителям внуков. Григорий пошел по стопам отца и стал музыкантом. И вдруг на пороге старости глава семейства оказался никому не нужен.

«Полтора года назад я внутри своей семьи, в первую очередь от своей жены, с которой прожил больше 40 лет, вдруг получаю целый ворох каких-то абсурдных, фантасмагорических упреков и обвинений — говоря современным языком, полный набор жести», — заявил Беликов.

После разрыва с супругой артист перебрался к сыну. Поначалу Григорий принял отца, но вскоре тоже предложил поискать отдельное жилье — делить квадратные метры с папой на постоянной основе он был не готов. Чтобы не терять связь с внуком, Беликов не стал спорить и выяснять отношения, просто сделал так, как попросили.

«И вот только из-за него я не стал ничего ломать в тех устоях, в которых живут мои дети, мои внуки. Я просто собрал вещи, которые мне выставили на улицу, снял квартиру и живу сейчас один», — заключил музыкант. 

Сергей Беликов — музыкант, композитор, певец и спортсмен. Из-за травмы он не смог продолжать футбольную карьеру, но реализовался в творчестве. Он работал в популярных коллективах «Самоцветы» и «Аркас», с Юрием Антоновым, Александрой Пахмутовой, Вячеславом Добрыниным и Александром Зацепиным, участвовал в постановках режиссера Марка Захарова, записывал песни для кинофильмов. Как сольный исполнитель известен шлягерами «Сон-трава (У беды глаза зеленые)», «Живи, родник», «Снится мне деревня».

Ранее, писал 5-tv.ru, звезда 90-х Андрей Губин рассказал, почему так и не смог создать семью.

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