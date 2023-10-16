Вдова актера Алексея Булдакова осталась без многомиллионного наследства
Вся недвижимость Людмилы Булдаковой неожиданно оказалась в собственности другого человека.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Вдова народного артиста России Алексея Булдакова Людмила осталась без жилья. В 2019 году после смерти супруга она получила в наследство столичную квартиру, два дома, машину и землю. Один из коттеджей она продала сразу после похорон, переехала в Москву, второй особняк сдала в аренду, на эти деньги жила и ни в чем не нуждалась. Недавно вдова неожиданно узнала, что у нее больше нет ни денег, ни недвижимости.
В эфире шоу на федеральном канале друг Людмилы Булдаковой Эдуард Гладкий заявил, что ее право собственности прекратилось еще в декабре прошлого года. Выяснилось это случайно — племянница Булдаковой не смогла оформить субсидию, так как по документам тетя уже ничем не владеет, все оформлено на другого человека. Как это произошло — неизвестно.
«В данный момент у Людмилы Андреевны вообще ничего нет. У нее нет квартиры, нет дома и нет земли», — сказал Гладкий.
Алексей Булдаков скончался 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе, куда приехал на юбилей друга из-за острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. Многомиллионное имущество было оформлено на него, по завещанию все получила вдова. Внебрачный сын актера Иван ничего не получил, так как Людмила Булдакова побоялась отдать ему московскую квартиру и остаться без прописки в случае ее продажи.
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