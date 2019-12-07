Внебрачный сын и брат Алексея Булдакова остались без наследства

Внебрачный сын актера Алексея Булдакова Иван и его брат Николай остались без наследства. Народный артист РФ, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в Улан-Баторе, не упомянул их в завещании, составленном еще в 1998 году.

Бывшая возлюбленная звезды «Особенностей национальной охоты» Зинаида Старостенко уверена, что Алексея Булдакова надоумили написать акт односторонней воли, в котором он не вспомнил о сыне, брате, сестре и племянниках.

«У меня была мысль разделить наследство с братом Булдакова Николаем и его племянниками. Но делить нечего. Муторная история. Мне неприятно, что Леша под конец своей жизни так куролесил — не вспомнил о брате, сестре, племянниках, сыне. Мне хочется верить, что это не булдаковское поведение», — цитирует Зинаиду Старостенко «Собеседник».

Мать Ивана Булдакова отмечает, что актер не мог поступить подобным образом, так как вырос в большой семье и у него было развито ощущение братства. Зинаида Старостенко полагает, что отцовские чувства «генерала Иволгина» находились под контролем его вдовы Людмилы Куцанкиной.

«Ради приличия оставил бы какую-то сумму. Для людей ты народный артист, умело менял маски, а вот для сына кем остался? Почему сын должен ломиться в эту стену через суд?» — недоумевает мать внебрачного наследника Алексея Булдакова.

Брат народного артиста Николай Булдаков, который, в том числе не указан в завещании, также не может понять, почему вдова актера не хочет делить наследство с внебрачным сыном Алексея Ивановича. Мужчина уверен, что Людмила Куцанкина оказалась под негативным влиянием своего окружения.

«Как так могло получиться? Сыну ничего не досталось? Но это так нельзя оставлять! С Люсей мы не созваниваемся. Я знаю, почему она так себя ведет: вокруг нее плохое окружение. Но я лично ни о каком завещании от брата для себя не думал», — отметил Николай Булдаков.

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