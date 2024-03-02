«Начинается деменция»: вдова Булдакова судится с племянником из-за недвижимости

Артист скончался в 2019 году — потом Людмила встретила мужчину, который теперь помогает ей в тяжбах.

Вдова народного артиста России Алексея Булдакова Людмила судится с племянником из-за квартиры. Актер скончался в 2019-м, после этого женщина сошлась с неким Эдуардом Гладким.

Кавалер значительно младше нее, он же называется ее представителем. В прошлом году Булдакова подписала доверенность, согласно которой ее родственник получил право распоряжаться недвижимостью.

Однако новый избранник не обрадовался этой новости — более того, возмутился, что с ним не посоветовались. Так семейный спор перешел в зал судебных заседаний.

«Не знаю, что они ей говорили, это будет выяснять следствие, но факт в том, что она в декабре прошлого года подписала доверенность на Сергея Булдакова… И на следующий день он подарил имущество Людмилы Андреевны своему родному брату Денису Булдакову. Они прекрасно знали, что у нее начинаются Альцгеймер, деменция и Паркинсон», — заявил Гладкий порталу PROzvezd.

По мнению мужчины, братья доверия не заслуживают, так как в прошлом были якобы судимы за мошенничество. Вдова после беседы с избранником обратилась с заявлением в СК.

Денис и Сергей Булдаковы просто согласиться с претензией и вернуть квартиру не захотели — как говорит Гладкий, они ему еще и угрожают. Он же заявляет им, что в случае выигрыша в гражданском суде поспособствует возбуждению уголовного дела.

«Самое обидное, что это я и настаивал, чтобы племянники подружились с ней. А те влезли к ней в доверие и оставили без имущества. И вся эта история просто сокращает ей жизнь», — сокрушается Гладкий.

Стоит отметить, что на слухи о романе с Гладким вдова Булдакова ответила опровержением. Она подчеркнула, что мужчина, который ей в сыновья годится, в ее жизни не нужен.

Да и ему, мол, какая радость от отношений с пожилой женщиной. Вдова доверяет своему помощнику больше, чем некоторым членам семьи.

Тот, в свою очередь, хлопочет о ее делах и здоровье. Как рассказывает сам, сильно переживает, что на дорогие лекарства звездной пенсионерке не хватает денег.

Поэтому вместе они приняли решение сдавать загородный дом Булдаковой. По версии Гладкого, прибыль от арендаторов присваивал себе племянник, а сейчас, пока идет тяжба, деньги от сдачи дома не получает никто.

Ранее 5-tv.ru писал, как вдова Булдакова осталась без многомиллионного наследства.