Избежала смерти чудом: кому Мадонна обязана своим спасением

Прошедшим летом поп-дива была вынуждена отменить юбилейный тур из-за тяжелого недуга.

В конце июня певица Мадонна угодила в больницу с серьезной бактериальной инфекцией. Перед этим 65-летнюю знаменитость нашли лежащей без сознания в ее собственном доме.

Перепугавшаяся прислуга тут же вызвала «скорую помощь», которая немедля доставила звезду в больницу. Спустя считанные недели Мадонна вышла на связь, чтобы сообщить: она чувствует себя лучше, но о выписке речи не идет.

Знаменитости потребовалось время, чтобы восстановиться. Сразу после случившегося поп-дива вынуждена была отменить юбилейный гастрольный тур из-за недомогания.

На днях же артистка повторно вышла на связь и поделилась, что ее мытарствам в больничных стенах пришел конец. Более того — уже спустя считанные дни после выписки Мадонна вышла на сцену и впервые раскрыла, кому на самом деле обязана своим излечением.

От окончательного выгорания и бесконечных проблем знаменитость спасли врачи и поклонники. Исполнительница призналась, что чуть не умерла, но в итоге смогла выкарабкаться.

«Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Я не запомнила пять дней из своей жизни — или смерти. Я действительно не знала, где я была. Ангелы защищали меня. И мои дети были там — именно мои дети спасают меня каждый раз. Я проснулась, а все мои дети сидели вокруг меня. Я должна быть рядом со своими детьми, я должна жить ради них», — цитирует артистку издание Daily Mail.

Уже после возвращения на сцену Мадонна собирается наверстать упущенное. Согласно расписанию Celebration Tour, в октябре она должна дать четыре концерта подряд на одном стадионе в Лондоне, затем поедет в Бельгию, Данию, Швецию, Испанию, Португалию, Францию.

В каждом городе у звезды намечено по два-четыре стадионных шоу. Артистка, как можно сделать вывод, планирует работать на износ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мадонна опубликовала видео своего первого танца после перенесенной болезни.