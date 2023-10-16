«Президент времен перемен»: умер экс-лидер Финляндии Мартти Ахтисаари

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Алина Крылова
Алина Крылова 70 0

Умер экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари

«Президент времен перемен»: умер экс-лидер Финляндии Мартти Ахтисаари

Фото: www.globallookpress.com / Matti Matikainen

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Два года назад у лауреата Нобелевской премии диагностировали болезнь Альцгеймера.

На 87-м году жизни скончался бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари. Два последних года политик боролся с тяжелым недугом, из-за которого вынужден был навсегда прекратить публичную деятельность.

В пресс-службе канцелярии финского главы Саули Ниинисте журналистам сообщили, что известия о смерти настигли коллег и родственников в 06:40 по московскому времени 16 октября: последний покой чиновник нашел в Хельсинки.

«С глубокой печалью мы восприняли известие о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в людей, цивилизацию и доброту, и он прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом времен перемен, который привел Финляндию в эпоху глобального ЕС», — заявил Ниинисте.

Мартти Ахтисаари занимал пост президента Финляндии с 1994 по 2000 год. Нобелевскую премию мира он получил за свою работу по урегулированию международных конфликтов. Также он был удостоен ряда наград Финляндии и других стран, а на родине считался одним из лучших представителей правящей элиты.

В России Ахтисаари известен тем, что предрекал стране частичную утрату влияния в мире. Тогда глава МИД России Сергей Лавров ответил, что «если подобные заявления и снижают чей-то международный статус, то только не России».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге умер директор музея Ахматовой Борис Архаров.

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