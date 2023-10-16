Правительство Таиланда объявило о продлении безвизового режима для россиян

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Премьер Таиланда Тхависин: безвизовый режим для россиян продлен до 90 дней

Правительство Таиланда объявило о продлении безвизового режима для россиян

Фото: www.globallookpress.com / Carola Frentzen

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Граждане России часто решают продлить себе летний сезон и отправиться к морю зимой.

Правительство Таиланда продлило безвизовый режим для россиян с 30 до 90 дней. Об этом заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин, его слова приводит телеканал Thai PBS.

«Одобрено продление срока пребывания в Таиланде для российских туристов», — сказал он.

Тхависин объяснил, что зима в РФ длится с декабря по март, поэтому россияне могут решить отдохнуть за границей. В этой связи решено продлить срок их нахождения в стране без визы больше чем на месяц.

Такой режим начнет действовать с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам разрешили продлевать срок безвизового пребывания в Таиланде.

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