«Выглядит нелепо»: как с возрастом изменился вкус Валерии в одежде

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

Певица Валерия с возрастом стала скромнее в одежде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Иногда певица не решается одеть тот или иной наряд, считая, что он несколько откровенен.

Валерия поделилась, как с возрастом изменился ее вкус в одежде. Об этом народная артистка России эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru за кулисами концерта «Песни русского мира» на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

«Молодиться и молодо выглядеть — это разные вещи. Все должно быть органично. И если даме уже формы не позволяют, и она зачем-то одевает обтягивающее. Кстати говоря, это в любом возрасте так. Возраст тоже не оправдание каких-то неуместностей. Чаще всего, конечно же, с возрастом люди набирают вес, изменяются как-то внешне. И если они вдруг начинают носить какие-то экстремальные мини, какие-то косички, это просто выглядит нелепо», — убеждена Валерия.

По словам певицы, она старается держать баланс и одеваться в соответствии с ее возрастом и статусным положением. Как признается Валерия, иногда она даже не решается одеть тот или иной наряд, считая, что он несколько откровенен.

«Люди, которые рядом со мной, и подталкивают меня к тому, чтобы я вообще об этом не думала. Я каждый раз говорю: „Может, это слишком, может, уже не надо?“. Они в ответ: „Ты с ума сошла?! Надо!“. Вот так и живем», — рассказывает народная артистка России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия предстала перед публикой с новой прической.

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