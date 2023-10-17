Президент Грузии отказалась уйти в отставку на фоне решения суда об импичменте

Глава республики намерена продолжать «бороться за европейское будущее Грузии и демократию».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда об импичменте. Об этом политик заявила в телеобращении к согражданам.

«Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни, ради чего я приехала из Франции и осталась тут», — сказала Зурабишвили.

Глава республики подчеркнула, что продолжит бороться за европейское будущее Грузии и демократию.

Ранее в этот день стало известно, что Конституционный суд (КС) Грузии признал нарушение закона со стороны Зурабишвили, которая совершала поездки за рубеж вопреки запрету правительства, и разрешил начать в отношении нее процедуру импичмента.

Известно, что Зурабишвили посещала иностранные государства после того, как ей было отказано в поездках в десяток стран, среди которых Германия, Украина, Израиль и ОАЭ.

Председатель КС Мераб Турава уточнил, что президент Грузии 31 августа, 1 и 6 сентября текущего года осуществляла представительские полномочия во внешнеполитической сфере, не получив согласия правительства, что является нарушением конституции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента в отношении президента страны Саломе Зурабишвили.