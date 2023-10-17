Юлия Ефременкова раскрыла правду о своем разводе с бывшим мужем

Что стало причиной расторжения брака со звездой картины «Легенда № 17»?

Юлия Ефременкова раскрыла правду о разводе с бывшим мужем актером Тимуром Ефременковым. Подробностями личной жизни звезды телешоу «Дом-2» делится издание StarHit.ru.

По ее словам, звезда фильма «Легенда № 17» ей изменял. Однако настоящая причина кроется в другом. Ефременков оказался заядлым игроком, который с легкостью мог проиграть все деньги.

«Если бы Тимур не был жутко азартным человеком, и не проигрывал все, мы бы не развелись! Ну против судьбы не попрешь», — отметила девушка.

Она добавила, что благодарна бывшему избраннику за опыт. Именно из-за него она 15 лет назад переехала в столицу, где и живет до сих пор. Ефременкова также подчеркнула, что ее мама до последнего обращалась к артисту словом «сынок».

«Начинаются слезы»: Юлия Ефременкова пожаловалась на поведение сыновей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ефременкова впервые показала лица своих детей. Год назад звезда реалити-шоу «Дом-2» родила близнецов Кристиана и Даниэля.

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