Юлия Ефременкова раскрыла правду о своем разводе с бывшим мужем

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Алексей Панков
Алексей Панков 46 0

Экс-жена актера Ефременкова назвала бывшего возлюбленного лудоманом

Юлия Ефременкова раскрыла правду о своем разводе с бывшим мужем

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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Что стало причиной расторжения брака со звездой картины «Легенда № 17»?

Юлия Ефременкова раскрыла правду о разводе с бывшим мужем актером Тимуром Ефременковым. Подробностями личной жизни звезды телешоу «Дом-2» делится издание StarHit.ru.

По ее словам, звезда фильма «Легенда № 17» ей изменял. Однако настоящая причина кроется в другом. Ефременков оказался заядлым игроком, который с легкостью мог проиграть все деньги.

«Если бы Тимур не был жутко азартным человеком, и не проигрывал все, мы бы не развелись! Ну против судьбы не попрешь», — отметила девушка.

Она добавила, что благодарна бывшему избраннику за опыт. Именно из-за него она 15 лет назад переехала в столицу, где и живет до сих пор. Ефременкова также подчеркнула, что ее мама до последнего обращалась к артисту словом «сынок».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ефременкова впервые показала лица своих детей. Год назад звезда реалити-шоу «Дом-2» родила близнецов Кристиана и Даниэля.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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