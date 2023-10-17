Преступная схема: почему мэра Тулуна стали подозревать в мошенничестве

Сегодня напомнил о себе и удар стихии четрехлетней давности. Задержан мэр иркутского Тулуна Юрий Карих. Следствие полагает, что он неплохо нажился на наводнении 2019-го года. Воплощать мошеннические схемы с жильем для пострадавших ему помогала его же администрация. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков все узнал в деталях.

Второе за две недели задержание мэра иркутского Тулуна Юрия Карих. Судя по всему, на этот раз все куда более серьезно. Следствие впервые называет градоначальника не просто подозреваемым, а одним из главных фигурантов уголовного дела. На допросе мэр Тулуна сидит, облокотившись на стол, а на следующем видео на него уже надевают наручники.

Помимо Карих, обвинение в мошенничестве предъявлено пяти чиновникам. Речь идет о событиях четырехлетней давности, когда город столкнулся с разрушительным наводнением. По версии следствия, мэр Тулуна вместе с подчиненными разработал целую схему по незаконному использованию жилья для переселенцев.

Еще недавно здесь находился многоквартирный дом, а сейчас пустырь, людей переселили, хотя дом попал в программу грунтовых вод. Хотя по всем показателям он не должен был там оказаться. По версии следствия, чиновники прописали здесь подставных лиц, чтобы в конечном счете получить новое жилье.

И это притом что проблемы с переселением реальных подтопленцев в Тулуне не решались годами. За четыре года сотни пострадавших жилье так и не получили, хотя по закону имели на это полное право.

Частный сектор буквально смыло водой, но «непотопляемый», как его называют, Юрий Карих и его подчиненные, прикрываясь решениями специальных комиссий, не признавали дома аварийными. Повезло единицам. И к их числу уж точно не относятся жители многоквартирного дома на Заречной улице, которым вот-вот на голову может упасть крыша. В одной из квартир такое уже случилось.

«Представьте, если бы были люди, когда обрушение произошло. Ребенок перепугался, в любой момент может обрушиться», — заметила жительница дома на Первой Заречной улице Елена Дейнека.

Жители этого аварийного дома лично обращались к мэру города, и не раз.

«Сходил на прием к мэру. Он мне говорит: «А что вы от меня хотите?» Он говорил: «Ваши же квартиры, вы их и делайте. Это же не мой дом», — рассказал житель дома на Первой Заречной улице Александр Наквасин.

Дома самого мэра и его двух сыновей, наоборот, вовсю строятся. Подобраться к дому непросто, он обнесен забором. Участок, как отмечают активисты, принадлежит одному из сыновей Карих. По словам местных жителей, принадлежит он одному из сыновей. Все местные знают, кто владеет этими элитными сотками. К соседнему участку тоже ведет идеальная дорога. Это владения второго сына мэра Дмитрия. Отсюда видно, что дом уже построен, а те еще строятся.

Именно этот участок не раз вызывал вопросы у прокурора, который обвинил мэра в нарушении антикоррупционного законодательства. Чуть ранее в эксклюзивном интервью «Известиям» Юрий Карих признался, что на правах арендодателя земли он якобы случайно приписал сыну лишние семь соток.

Жители отрезанного от большой земли района ЛДК таких подарков от Юрия Карих не получали ни разу за четыре года. Река Ия еще в 2019 году смыла здесь всю инфраструктуру — поблизости нет ни школы, ни магазина. Освещения тоже нет, а зимой весь микрорайон остался без воды. Вряд ли Юрий Карих об этом не знал, он все это лично видел.

«Карих здесь был, заезжал. Смотрел, он мимо здесь по улице проехал. Посмотрел, посмеялся и уехал», — рассказала жительница микрорайона ЛДК Эльвира Зубкова.

Сейчас пока еще действующему мэру не до смеха. Следователей интересуют все детали предполагаемого мошенничества с недвижимостью и, главное, каким образом в Тулуне распределялось жилье, если без него так и остались сотни нуждающихся семей.