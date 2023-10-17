Высокие брови и избытки кожи: что Катя Лель сделала с лицом

Пользуется ли 49-летняя звезда услугами пластического хирурга?

Певица Катя Лель не нуждается в пластических операциях, однако к хирургу она все-таки обращалась. Об этом изданию «Страсти» заявил пластический хирург Дмитрий Зимин.

По мнению эксперта, вмешательства заметны в области вокруг глаз. Об этом, добавляет он, говорит расположение бровей.

«Бровь находится высоко и правильно, свод верхнего века равномерный, избытков кожи ни на верхнем, ни на нижнем веке не наблюдается. Возможно, была выполнена верхняя и нижняя блефаропластика», — объяснил хирург.

Также он отметил, что у Лель никогда не было худого лица. Плюс этого в том, что с возрастом объем будет спускаться вниз, и хирург сможет вернуть его на место — это удобнее, чем восстанавливать состояние.

Ничего радикального Зимин не заметил и в нижней части лица певицы. Однако подтянутый овал подбородка говорит о том, что она пользуется услугами косметолога, предположил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дар исцеления Кати Лель мог быть подарен инопланетянами.