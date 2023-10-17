«Продали за копейки»: Веденеева из-за санкций лишилась крупного бизнеса

Артистка очень любила свое дело, но решила продать его из-за больших рисков.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева лишилась бизнеса из-за санкций. Об этом она рассказала корреспонденту dni.ru.

По словам актрисы, в 1998 году она решила заняться производством грузинских соусов ткемали и сацебели. Был разработан идеальный рецепт, в котором использовалась дикая слива алыча.

«Мы были пионерами из всех российских компаний, которые делали экологически чистые продукты. Тогда даже не все понимали, что это такое — бум случился позже, когда в магазинах появились целые отделы», — рассказала артистка.

Для своего бизнеса Веденеева высадила 100 тысяч деревьев алычи в Болгарии. Но из-за санкций перевозить продукцию в Россию стало проблематично. Поначалу компания пыталась продолжить перевозки через Сербию, но и там появились проблемы с логистикой. В итоге, с сожалением призналась актриса, этот бизнес пришлось продать.

«В итоге бизнес был продан буквально за копейки, к сожалению. Мы просто поняли, что в ближайшее время лучше не станет, поэтому и решили избавляться от активов», — отметила Татьяна Вениаминовна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 70-летняя Веденеева раскрыла свои секреты молодости.