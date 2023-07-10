«Работа по 12 часов»: 70-летняя Веденеева раскрыла свои секреты молодости
Татьяна Веденеева назвала правильное питание и косметологов своими секретами молодости
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Знаменитая актриса и ведущая 10 июля празднует свой 70-летний юбилей. Как ей удается выглядеть моложе своих цифр в паспорте?
Заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева назвала правильное расположение духа главным секретом вечной молодости и красоты. О том, как правильно его поддерживать, она рассказала в беседе с изданием aif.ru. Все ли это, или есть и другие хитрости?
Актриса призналась — держать себя в тонусе ей помогает бунтарский характер. По ее словам, в душе она — хулиганка, и выражается это в смелом подходе к нарядам и образам, которые многие ее ровесницы не решились бы примерить. Но дело не в одном только имидже.
«Это и процедуры красоты, без которых никуда. И правильное питание», — раскрыла Веденеева.
Знаменитая ведущая считает, что внешняя оболочка быстро завянет без внутреннего состояния молодости и энергии. Чтобы сохранить ее, важно быть занятым любимым делом.
«Я занята всю жизнь. С юности привыкла работать по 12 часов. Просто нет времени сосредоточиваться на болячках», — прокомментировала она.
Татьяна Веденеева 10 июля празднует свой 70-летний юбилей. За 40 лет работы на телевидении она стала прекрасно знакома российскому зрителю и вырастила целое поколение своим участием в создании программы «Спокойной ночи, малыши!».
Ранее 5-tv.ru писал, почему Веденеева может потерять жилье в Европе.
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