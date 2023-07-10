«Работа по 12 часов»: 70-летняя Веденеева раскрыла свои секреты молодости

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Татьяна Веденеева назвала правильное питание и косметологов своими секретами молодости

«Работа по 12 часов»: 70-летняя Веденеева раскрыла свои секреты молодости

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Знаменитая актриса и ведущая 10 июля празднует свой 70-летний юбилей. Как ей удается выглядеть моложе своих цифр в паспорте?

Заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева назвала правильное расположение духа главным секретом вечной молодости и красоты. О том, как правильно его поддерживать, она рассказала в беседе с изданием aif.ru. Все ли это, или есть и другие хитрости?

Актриса призналась — держать себя в тонусе ей помогает бунтарский характер. По ее словам, в душе она — хулиганка, и выражается это в смелом подходе к нарядам и образам, которые многие ее ровесницы не решились бы примерить. Но дело не в одном только имидже.

«Это и процедуры красоты, без которых никуда. И правильное питание», — раскрыла Веденеева.

Знаменитая ведущая считает, что внешняя оболочка быстро завянет без внутреннего состояния молодости и энергии. Чтобы сохранить ее, важно быть занятым любимым делом.

«Я занята всю жизнь. С юности привыкла работать по 12 часов. Просто нет времени сосредоточиваться на болячках», — прокомментировала она.

Татьяна Веденеева 10 июля празднует свой 70-летний юбилей. За 40 лет работы на телевидении она стала прекрасно знакома российскому зрителю и вырастила целое поколение своим участием в создании программы «Спокойной ночи, малыши!».

Ранее 5-tv.ru писал, почему Веденеева может потерять жилье в Европе.

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«Работа по 12 часов»: 70-летняя Веденеева раскрыла свои секреты молодости

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