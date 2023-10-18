Пока Муцениеце ходит по судам: Павел Прилучный вывез жену на дорогой курорт

Актер должен бывшей жене крупную сумму за алименты.

Актер Павел Прилучный отправился вместе с женой в Дубай. Артист опубликовал в личном блоге видео с пляжа. При этом артист не платит алименты своей бывшей возлюбленной. Как сообщают СМИ, в месяц эта сумма может доходить до нескольких миллионов рублей.

В ролике главный «мажор» страны показывает сначала себя, а затем переводит камеру на свою возлюбленную Зепюр Брутян. На заднем фоне можно увидеть колесо обозрения — один из символов города.

«Всем привет. Рядом со мной, смотрите, какая красота. Шикарно», — заявил актер.

Примечательно, что в этот раз пара решила отдохнуть вдвоем. Обычно на каникулы Прилучный берет с собой детей от предыдущего брака.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный решил сделать операцию для очищения организма. Процедура обошлась ему в почти полмиллиона рублей. Однако все траты актера оказались напрасны. Посетив одну из премьер, артист соблазнился на алкоголь и купил сразу четыре бутылки белого испанского вина. Поклонники звезды пришли к выводу, что столь необычный презент Прилучный сделал сам себе. Его охране запрещено пить на работе, а жена Зепюр Брутян — кормящая мать.

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