Путин: ВКС РФ начинают патрулировать небо над Черным морем с «Кинжалами»

Российские Военно-космические силы (ВКС) начинают систематически патрулировать воздушное пространство над акваторией Черного моря с системой «Кинжал» на борту самолетов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами после переговоров с председателем КНР СИ Цзиньпином.

«Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», — прокомментировал он.

Президент отметил, что его слова не являются угрозами, однако Россия вынуждена контролировать территории. В том числе, сторона будет внимательно следить за ситуацией в небе над Средиземным морем.

Комплексы «Кинжал» могут поражать цели на расстоянии более девяти километров, а их скорость развивается до девяти махов, подчеркнул Путин.

Российский лидер сегодня провел переговоры с председателем КНР. Их беседа, по словам Путина, продлилась порядка трех часов. Известно, что главы РФ и Китая обсудили актуальные темы двусторонних отношений, а также международную повестку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отреагировал на удар по больнице в секторе Газа, назвав его катастрофой.