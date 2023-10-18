«Это катастрофа»: Путин отреагировал на удар по больнице в секторе Газа

Глава государства надеется, что это станет сигналом о необходимости прекращения конфликта.

Ракетный удар по больнице в секторе Газа обернулся трагедией и гуманитарной катастрофой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

По словам Путина, на территориях Газы случилось «ужасное событие», в результате которого скончались сотни людей, а также множество пострадали. По его словам, эта катастрофа должна стать сигналом для сторон конфликта о необходимости прекращения эскалации и завершения боевых действий.

«Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать, во всяком случае сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — указал российский лидер.

Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по местной больнице. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрицает свою причастность к обстрелу больницы в секторе Газа и представила доказательства.