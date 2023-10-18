Назло Прилучному: Муцениеце заинтриговала снимками из свадебного салона

Звезда решила взять пример с бывшего мужа, тоже найдя свое счастье?

Актриса Агата Муцениеце поделилась в личном блоге деталями визита в свадебный салон в поисках идеального платья для торжества. Об этом сообщает издание dni.ru.

Звезда опубликовала несколько фотографий в белоснежных нарядах и предложила подписчикам выбрать самый, на их взгляд, подходящий. Поклонники сразу пришли к выводу, что артистка, наконец, забыла непростые отношения с бывшим мужем Павлом Прилучным и решила идти дальше.

Тем более, Муцениеце не раз намекала, что счастлива в любви, и у нее есть претендент на руку и сердце. Но дальше намеков дело пока не пошло, и личность таинственного возлюбленного актрисы так и остается загадкой для поклонников.

Впрочем, скандал вокруг бывших супругов все еще не утихает. Муцениеце обвиняет Прилучного в том, что он не платит алименты и даже отправилась в суд с иском.

У пары есть двое общих детей — десятилетний Тимофей и семилетняя Мия. Правда, сам актер на обвинения никак не реагирует — по крайней мере, публично.

Все внимание он уделяет своей новой жене Зепюр Брутян. Например, недавно артист вывез ее на отдых в Дубай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брутян отвесила Муцениеце публичную оплеуху.