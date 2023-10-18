«Не играет роли»: почему Анисина закрыла глаза на измену Джигурды

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 14 0

Психолог Мирная: Анисина простила Джигурде измену из-за детских обид на отца

«Не играет роли»: почему Анисина закрыла глаза на измену Джигурды

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Звездная пара продолжает удивлять публику непростыми отношениями.

Никита Джигурда и Марина Анисина оказались на грани разрыва после того, как супруга застала актера за изменой. Однако артисту удалось убедить жену в своей невиновности.

По мнению психолога Инны Мирной, спортсменка закрыла глаза на предательство из-за детских травм. Об сообщает издание «Страсти».

Предательство или ловкий ход?

Проблемы у пары начались после того, как Анисина застала мужа буквально с поличным. Как сообщало издание StarHit.ru, Джигурда оказался в пикантной ситуации с посторонней женщиной, но обвинил во всем своего директора.

Якобы тот подставил артиста перед любимой супругой. Анисина, впрочем, в искренность мужа поверила, и проработавшего 15 лет на своей должности сотрудника уволили.

Детские обиды

Мирная считает, что доверчивость Анисиной, а, возможно, и ее принятие измен мужа, связаны с детскими проблемами и отношениями с отцом. Ранее фигуристка в своих интервью признавалась, что ее папа бросил семью ради другой женщины и перестал общаться с дочкой.

«В этой ситуации есть два пути: прожить свой опыт, принять выбор отца. Самостоятельно „взрастить“ в себе те мужские качества и эмоции, которых не хватило в детстве. Одним словом — найти отцовскую опору в себе. Либо — зафиксироваться на детских обидах, сделав из папы запретную тему для себя и даже для своих детей. Мы видим, что Марина пошла по второму пути», — отмечает психолог.

Важнее близости

По мнению Мирной, именно из-за детских травм Анисина может избегать близости с мужчиной, например, жить в разных домах или даже разных странах, что как раз практиковала пара. Но при этом, как отмечает эксперт, духовная составляющая отношений для спортсменки очень важна — возможно, даже больше, чем физическая.

«Анисина вполне может прощать измены. Наличие других женщин, возможно, не играет для нее никакой роли. Не забываем, что для каждого человека свой порог допустимого в отношениях», — говорит специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джигурда раскрыл секрет совершенного секса.

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