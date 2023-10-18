В России изменится модель перехода в 10-й класс и поступления в колледж

Действующие правила уже устарели и требуют изменений. Каких?

После окончания девятого класса перед подростками встает выбор — продолжить обучение в старших классах или поступить в учреждение среднего профессионального образования (СПО), однако скоро эти модели изменятся. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО <…>, скорее всего, изменится», — прокомментировал он в рамках встречи руководителя Рособрнадзора с родителями, которая состоялась в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Музаев уточнил, что изменения могут коснуться количества экзаменов и подходов. Причина тому — несоответствие современным требованиям. По его словам, действующие модели устарели и требуют усовершенствования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минпросвещения РФ планирует поставить беспилотники в более чем 4,8 тысячи школ.