В Москве четвероклассники расстреляли одноклассника из пневматики

Ребенку понадобилась медицинская помощь.

В Москве школьники расстреляли своего одноклассника из пневматического оружия. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 17 октября, во вторник, в одном из столичных учебных заведений.

Как сообщает источник, близкий к ситуации, между учениками четвертого класса произошла ссора, в ходе которой мальчики несколько раз выстрелили в своего девятилетнего приятеля из пневматического пистолета. В итоге ребенок получил травмы грудной клетки, ему понадобилась медицинская помощь.

Сообщается, что родители пострадавшего ребенка не стали писать на детей сообщение в полицию. Однако по факту правоохранители все равно начали проверку, так как информация о случившемся поступила в ведомство из медицинского учреждения.

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