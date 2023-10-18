В Москве четвероклассники расстреляли одноклассника из пневматики

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 82 0

В Москве четвероклассники расстреляли одноклассника из пневматического пистолета

В Москве четвероклассники расстреляли одноклассника из пневматики

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

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Ребенку понадобилась медицинская помощь.

В Москве школьники расстреляли своего одноклассника из пневматического оружия. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 17 октября, во вторник, в одном из столичных учебных заведений.

Как сообщает источник, близкий к ситуации, между учениками четвертого класса произошла ссора, в ходе которой мальчики несколько раз выстрелили в своего девятилетнего приятеля из пневматического пистолета. В итоге ребенок получил травмы грудной клетки, ему понадобилась медицинская помощь.

Сообщается, что родители пострадавшего ребенка не стали писать на детей сообщение в полицию. Однако по факту правоохранители все равно начали проверку, так как информация о случившемся поступила в ведомство из медицинского учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появились подробности по делу о стрельбе в Красногорске, когда мужчина открыл огонь по 

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