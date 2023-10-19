Угроза убийством или простой вандализм: что известно о пентаграмме на двери Трушнина

Владислав, нарисовавший пентаграмму на дверях квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, признался, что раньше употреблял наркотики, сообщил корреспондент Хаирбек Алмакаев.

Молодого человека и его подругу, тоже причастную к изображению сатанистского символа, сотрудники полиции уже задержали. В отношении них возбуждено два уголовных дела, и прокуратура настаивает и на появлении третьего — о воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

В мессенджерах военкору неоднократно угрожали расправой и требовали прекратить выполнять свой профессиональный долг. Валентин действительно, много времени проводит в зоне СВО, но на этот момент находится в командировке в Израиле.

Кадры как будто из боевика. Оперативники действуют жестко, но эффективно. У злоумышленника нет больше желания сопротивляться, а на его запястьях защелкиваются наручники.

Камеры наблюдения сняли момент задержания вандала, который вместе со своей сообщницей оставил устрашающие художественные послания на двери и на пороге квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина.

28-летний Владислав Ремнев со своей 25-летней знакомой Светланой Агибаловой при помощи трафарета и аэрозольного баллончика нарисовали свиную голову и пентаграмму. Свои художества они к тому же украсили зажженными свечами. После этого вход в квартиру стал выглядеть так, будто здесь проводят свои оккультные ритуалы поклонники сатаны.

«Свечки тут стояли… Сектанты или кто это, я не видел», — заявил сотрудник управляющей компании Игорь.

Старания молодых людей не оценили ни сам пострадавший, ни его соседи. А вот в полиции дали оценку действиям творческого дуэта. В отношении парочки уже возбудили два уголовных дела.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что таким образом они пытались запугать военкора Валентина Трушнина, известного своими репортажами из горячих точек. После начала специальной военной операции он регулярно бывал в зоне боевых действий и освещал успехи российских военных.

С тех пор его возненавидели сторонники украинских националистов и долго искали возможность припугнуть журналиста. Одновременно с появлением подъездных художников репортеру поступили угрозы и в мессенджерах. Незнакомцы в грубой форме требовали от него прекратить выполнять свою профессиональную деятельность, а в противном случае обещали расправиться с ним и членами его семьи.

Задержанный Владислав Ремнев родом из Кировской области. Его сообщница Светлана Агибалова — из Владикавказа. Молодых людей объединила любовь к рисованию и акционизму. Светлана имеет профессиональное художественное образование.

Когда средств совсем не хватает — берется за заказы из интернета. По просьбе неизвестных девушка совершала откровенно хулиганские акции, рисуя за деньги в домах, на машинах и в других общественных местах.

В этом почти всегда ей помогал Владислав. Ему не впервой совершать правонарушения. На допросе парень признался, что ранее употреблял наркотики и у него откровенно плохая наследственность.

Отец получил срок за убийство. Но даже для матерого уголовника стало неожиданным откровением, что его сын может быть связан с зарубежными спецслужбами.

— А это было по заданию с Украины.

— Влад? По заданию с Украины? Ого.

— Вы не замечали какое-то общение?

— Нет, вообще.

По информации оперативников, Владислав и Светлана получили от украинских заказчиков 25 тысяч рублей. За один вечер они посетили 5 адресов, где оставили похожие неприятные послания.

«Я думаю, что это заказ людей для их дальнейшего умерщвления. Я такое не одобряю», — рассказал сам Владислав.

Но установить личности помогли строители, которые ремонтировали подъезд. Они подробно описали внешность гостей и назвали точное время, когда они заходили в подъезд.

«Девушка с парнем, у него какой-то баллончик был. Там зашли, что-то написали. Оставили и ушли сразу», — рассказал один из рабочих.

После этого найти художников было делом техники. Теперь криминальную парочку обвиняют по довольно серьезным статьям уголовного кодекса «Угроза убийством» и «Вандализм». Не исключено, что ближайшие несколько лет они проведут за решеткой, где у них будет достаточно времени для того, чтобы подумать о своем поведении.