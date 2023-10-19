«Опасное увлечение»: в Госдуме рассмотрят проект о запрете рекламы энергетиков

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

В Госдуму внесли законопроект о запрете любой рекламы энергетиков

«Опасное увлечение»: в Госдуме рассмотрят проект о запрете рекламы энергетиков

Фото: www.globallookpress.com / Romain Fellens

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Чем опасны такие напитки, которые, как кажется, одаривают организм бесконечным зарядом?

В Государственную думу внесли законопроект депутатов фракции ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Нилов.

«Энергетики — опасное увлечение искусственной бодростью и бесконечным „зарядом“ организма. Увы, далеко не бесконечным», — подчеркнул он.

Нилов добавил, что молодежь не задумывается о рисках вредного воздействия таких напитков на здоровье. А ведь энергетики быстро изнашивают внутренние органы и нервную систему.

Особый режим: чем опасны энергетики, кофе и чай во время тренировок

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему возникает паническая атака и чем она отличается от приступа тревоги. Как оказалось, появиться это состояние может в том числе и из-за употребления чрезмерного количества энергетических напитков. В этом случае происходит как психологическое, так и химическое воздействие. Подробнее о панической атаке можно прочитать здесь.

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