«Никаких странностей»: что подозреваемый сделал после убийства членов семьи Стаса Намина

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Рита Миронова
Рита Миронова 187 0

МК: после убийства сына и тещи Стаса Намина его пасынок созванивался с женой

«Никаких странностей»: что подозреваемый сделал после убийства членов семьи Стаса Намина

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Появились новые подробности о леденящей душу трагедии.

Никаких странностей в поведении приемного сына Стаса Намина, подозреваемого в убийстве бабушки и сводного брата, замечено не было. Об этом МК рассказала его жена, которая накануне созванивалась с ним.

По словам собеседницы издания, Роман Микоян регулярно навещал 85-летнюю бабушку в деревне под Москвой. Там же он виделся со сводным братом Артемом.

«Никаких странностей в разговоре не было. У них были идеальные отношения», — подчеркнула жена подозреваемого.

Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета».

Роман МикоянРоман Микоян. Фото: Instagram* / _roma_lena_

По некоторым данным, причиной кровавой расправы над родственниками Намина мог стать спор о продаже дома. Предварительно, подозреваемый в ходе конфликта сначала убил пенсионерку, а затем расправился с приехавшим на дачу сыном музыканта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, станет ли Стас Намин отменять концерт группы «Цветы» во Владимире из-за смерти родных.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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