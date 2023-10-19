Станет ли Стас Намин отменять концерт группы «Цветы» во Владимире из-за смерти родных

Послужила ли трагедия поводом для артиста побыть наедине с собой?

Концерт легендарного рок-музыканта, основателя групп «Парк горького» и «Цветы» Стаса Намина, запланированный на 19:00 в городе Владимир оказался под угрозой из-за криминальной трагедии, развернувшейся в Подмосковье. Сын и теща исполнителя были жестоко убиты на даче.

Как рассказал 5-tv.ru концертный директор группы «Цветы» Виталий Панченко, концерт во Владимире состоится. Несмотря на трагедию в семье музыканта, отменять мероприятие никто не планирует.

«Всегда был отморозком»: Стас Намин прокомментировал убийство родственников

Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета».

Главным подозреваемым оказался приемный сын музыканта. По предварительной версии, он убил бабушку, а затем приехавшего на дачу сводного брата — Артема Микояна. Причиной кровавой расправы над родственниками мог стать спор о продаже дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого подозревают в убийстве сына и тещи Стаса Намина.