«Все, ломается жизнь»: что грозит Прилучному за невыплату алиментов Муцениеце

Бывшая жена актера отправилась в суд, чтобы потребовать с него выплаты за детей.

Агата Муцениеце обвиняет своего бывшего супруга Павла Прилучного в том, что он не платит алименты на содержание их общих детей. Актриса даже была вынуждена отправиться в суд, чтобы по закону взыскать деньги. Однако, несмотря на разбирательства, все внимание актера приковано к его новой семье. Так, совсем недавно Прилучный вывез новую жену Зепюр Брутян в Дубай.

Что бывает, если экс-супруг не платит алименты и уезжает из страны, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал семейный юрист Антон Сорвачев.

Все будет по закону

По словам специалиста, в российском законодательстве существуют механизмы защиты, в том числе и судебные, которые могут обязать бывшего супруга платить алименты на содержание своих детей. Для этого опекуну детей необходимо обратиться с иском в суд. Как только его удовлетворят, документ передается в службу судебных приставов, где пишется соответствующее заявление.

«Приставы рассчитывают долг, отбирают водительские права. Блок на водительские права ставится через базу данных ГИБДД должнику. Затем они перекрывают выезда за рубеж. И, если он два месяца не платит, заводят административное дело, затем уголовное», — объясняет эксперт.

Юрист отмечает, что очень часто женщины пытаются все это проделать за спиной бывшего супруга, чтобы доставить ему как можно больше проблем.

Прилучный не платит алименты? Агата Муцениеце опять подала в суд на бывшего мужа

Правда, озвученный механизм сработает только в том случае, если у должника нет никакого «теневого» бизнеса. Тогда доказать наличие доходов будет гораздо сложнее. А вот официальная информация о его движимом и недвижимом имуществе, а также движениям по счетам есть во всех государственных базах.

Когда накопятся долги

В том случае, если долги по алиментам начнут копиться, по словам Сорвачева, через два месяца судебные приставы сначала заведут на «алиментщика» административное дело, а потом и уголовное. Тогда ему могут грозить общественные работы, а после — и реальное лишение свободы до года. И, пока долг не закроется, над бывшим супругом будет висеть ответственность, которая повлияет на его нормальную жизнь.

«Он не сможет с недвижимостью ничего делать, машину водить, за рубеж выехать. И все, ломается жизнь у него. Пока он не отдаст», — говорит специалист.

Если мужчина решит скрыться от долгов за границей, в таких случаях работает соглашение о преследовании неплательщиков алиментов за рубежом, подписанное Россией с рядом стран. И тогда, как отмечает Сорвачев, правоохранители уже другого государства займутся его поимкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Прилучный вывез жену на дорогой курорт.