Огромный творческий массив: кому достанется наследство композитора Геннадия Гладкова

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Иван Петров
Иван Петров 125 0

Наследство композитора Геннадия Гладкова достанется его сыну и внукам

Огромный творческий массив: кому достанется наследство композитора Геннадия Гладкова

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Они получат в том числе права на произведения композитора.

Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни. Его похоронят на Ваганьковском кладбище в родственной могиле.

Наследниками композитора Геннадия Гладкова, в том числе его творчества, станут теперь его сын Андрей и двое внуков, пишет KP.RU.

Композитор десять лет назад перенес инсульт, после чего он передвигался инвалидном кресле, а одна рука отказала, но даже в таком состоянии он смог записать этой осенью с симфоническим оркестром кинематографии мюзикл самого Гладкова «Шиворот-навыворот, или Иван и Алена против Дракона» на либретто Юрия Энтина.

Геннадия Гладкова сделали знаменитым мультфильм «Бременские музыканты» и его продолжение «По следам бременских музыкантов». Музыка композитора звучит в более чем 110 картинах. Речь в том числе идет о «Малыше и Карлсоне», «Джентльменах удачи», «12 стульях», «Человеке с бульвара Капуцинов», «Формуле любви», «Голубом щенке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнился народный артист России Геннадий Гладков.

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