Автор музыки к «Бременским музыкантам» Гладков скончался на 89-м году жизни

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Евгения Романова
Евгения Романова 513 0

Умер советский и российский композитор Геннадий Гладков в возрасте 88 лет

Автор музыки к «Бременским музыкантам» Гладков скончался на 89-м году жизни

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Музыка композитора звучит в более чем 110 российских картинах.

На 89-м году жизни скончался советский и российский композитор Геннадий Гладков. Об этом сообщил в Telegram-канале литературовед, критик Николай Подосокорский.

«В возрасте 88 лет умер Геннадий Игоревич Гладков, советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, народный артист Российской Федерации (2002)», — написал он.

При этом Подосокорский не уточняет, что именно стало причиной смерти Геннадия Игоревича.

Геннадия Гладкова сделали знаменитым мультфильм «Бременские музыканты» и его продолжение «По следам бременских музыкантов». Музыка композитора звучит в более чем 110 картинах. Речь в том числе идет о «Малыше и Карлсоне», «Джентельменах удачи», «12 стульях», «Человеке с бульвара Капуцинов», «Формуле любви», «Голубом щенке».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер экс-лидер Финляндии Мартти Ахтисаари.

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