Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 183 0

В сложившейся политической обстановке денонсация конвенции в полной мере отвечает интересам России.

Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Российская сторона утвердила денонсацию рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В сопроводительных материалах к документу указано, что выход из соглашения был необходим. Мотив к этому решению — ограничившая работу российского эксперта в Консультативном комитете резолюция СЕ, принятая 27 сентября прошлого года. Уточняется, что сотрудник комитета выполнял мониторинг за соблюдением сторонами конвенции предписанных обязательств в области защиты нацменьшинств.

Отмечается, что Москва утратила возможность фиксировать случаи нарушения прав национальных меньшинств по всему миру. Речь идет также про русскоязычное население за границей. В этой связи денонсация конвенции СЕ соответствует национальным интересам России.

В МИД ранее отмечали, что ведомство работает над денонсацией еще ряда европейских конвенций, которые имеют нулевую ценность для РФ. Эти «отрицательные» документы в скором времени будут названы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла поправки в законы о военном и чрезвычайном положении.

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