В России ввели штрафы за навязывание услуг потребителям

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг потребителям

В России ввели штрафы за навязывание услуг потребителям

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Административную ответственность будут нести как должностные, так и юридические лица.

За навязывание потребителям дополнительных услуг теперь грозит административная ответственность. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Из документа следует, что речь идет о навязывании товаров и услуг за дополнительную плату при покупке основного продукта. Штраф за нарушение будут получать должностные и юридические лица — от двух до 40 тысяч рублей.

Законом также предусмотрено, что при отказе от допуслуг потребителю не имеют права отказать в покупке основного товара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о штрафах за перевозку больше одного блока немаркированных сигарет.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:57
В Запорожской области пресекли диверсию, задержан гражданин Украины
17:48
Российские Су-27 перехватили три британских истребителя над Черным морем
17:44
Дуда назвал «свиньями» всех, кто ходил на выборы в советские времена
17:31
Огромный творческий массив: кому достанется наследство композитора Геннадия Гладкова
17:24
Как сложилась жизнь актеров «Каламбура» спустя 27 лет
17:20
«Надо сделать»: Путин выступил за перенос игровых сервисов на домен ru

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России