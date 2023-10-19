В России ввели штрафы за перевозку больше одного блока немаркированных сигарет

О каком именно количестве табачной продукции идет речь?

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за перевозку больше одного блока немаркированных сигарет. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый зампред конституционного комитета СФ Ирина Рукавишникова объяснила, что штраф выписывается за перевозку более 200 сигарет без маркировки. Наказание предусмотрено и за транспортировку больших партий немаркированных по российским правилам изделий с нагреваемым табаком, сигар, табака.

Размер штрафа составляет от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а также конфискация. Рассказала об этом Рукавишникова в беседе с РИА Новости.

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