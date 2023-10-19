Эксклюзивные кадры: дети Прилучного и Муцениеце пришли поддержать звездную маму

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 444 0

Тимофей и Мия Прилучные пришли на спектакль, где Муцениеце играет главную роль

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Премьера спектакля «Эти свободные бабочки» проходит в «Барвиха Luxury Village».

Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного пришли в «Барвиха Luxury Village» на премьеру спектакля «Эти свободные бабочки», чтобы поддержать маму, играющую в постановке главную роль. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Уже почти 30 лет постановка покоряет сердца людей со всего мира. Пьеса была написана в 1974 году, но теряет своей актуальности и по сей день. Произведение повествует о любви, независимости и отношениях с родителями. Вместе с Агатой Муцениеце главные роли в постановке исполнили Ольга Кабо, Илья Бледный и Аристарх Венес.

Также среди гостей «Барвиха Luxury Village» были звезды российской эстрады — солистки группы «Тутси» Ирина Ортман, Леся Ярославская и певица Валерия Девятова, заслуженная артистка России Алика Смехова и актер театра и кино Иван Жидков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Агата Муцениеце заинтриговала снимками из свадебного салона.

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