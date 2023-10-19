«Экстремистская акция»: Захарова прокомментировала угрозы военкору Трушнину

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Захарова прокомментировала угрозы военкору «Известий» Трушнину

«Экстремистская акция»: Захарова прокомментировала угрозы военкору Трушнину

Фото: 5-tv.ru

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Украинские силовики использовали традиционный прием для вербовки молодых людей.

Украинские террористы продолжают угрожать журналистом из России физической расправой. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что боевики с Украины используют классический прием для вербовки молодых людей — рекрутинг через чат-боты в разных мессенджерах.

«Эта очередная экстремистская акция стала еще одним эпизодом в непрерывном психологическом прессинге, который оказывался на Валентина Трушнина украинскими силовиками и их агентурой за его честный, непредвзятый журналистский труд в горячих точках, где бы они ни находились», — написала Захарова.

Она отметила, что украинский режим готовил покушение на журналиста. И это уже не первый раз — Захарова вспомнила имена тех журналистов, которые уже стали жертвами боевиков — Владлен Татарский, Дарья Дугина, Ростислав Журавлев и Олег Клоков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известно о пентаграмме на двери Трушнина.

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«Экстремистская акция»: Захарова прокомментировала угрозы военкору Трушнину

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