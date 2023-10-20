Кристину Асмус тошнит от партнеров по фильмам: «Зубы не чистят перед поцелуем»

Звезда рассказала о тяготах актерской профессии и самых унизительных моментах в работе.

Актриса Кристина Асмус рассказала в личном блоге, что ненавидит в своей работе. Оказалось, любование собой на большом экране и дефиле на красной дорожке — лишь небольшая часть ее профессии. Есть в актерском ремесле и крайне неприятные моменты, после которых еще долго не дает покоя осадочек. Артистка терпеть не может халатного отношения коллег и неуважительного поведения партнеров.

«Больше всего в кино я ненавижу ночные смены. Ладно, еще съемки бэкстейджа. Окей, еще кадры с одного дубля, и в большинстве своем мне мучительны актеры без образования. Отрицаю халтуру или когда ты кишки наружу выворачиваешь, а за кадром в этот момент кто-то смачно ест бутерброд и смотрит на тебя как ни в чем не бывало», — написала она.

Асмус заявила, что посвящает все силы работе. Она готова не спать и не есть — лишь бы получить желаемый результат. Но зачастую труды оказываются напрасными. Порой приходится жертвовать другими проектами ради одного, а на деле из всего материала для проб берут коротенький фрагмент. Еще актриса не любит репетиции-съемки и подлые выходки коллег, рассказывающих о ней унизительные истории. Не стесняясь называть фамилии.

«Ну и когда партнеры не учат текст или зубы не чистят перед поцелуем в кадре… Но ночные смены — хедлайнер. По мне уж лучше сложнейший монолог с истериками в восемь утра, а не вот это вот все», — заключила Асмус.

Самоотдачу артистки подтверждают не только слова. Недавно во время съемок в Выборге она получила серьезный перелом ноги со смещением. А через три дня после операции отправилась на работу. Ранее, писал 5-tv.ru, Кристина Асмус пожаловалась на свою жизнь на костылях.