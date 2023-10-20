США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 35 0

Для данного эксперимента Америка использовала химические взрывные вещества высокой мощности.

США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

Фото: www.globallookpress.com / Евгений Любимов

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18 октября Соединенные Штаты Америки (США) провели испытания на ядерном полигоне в штате Невада. Это произошло в тот самый день, когда Государственная Дума (ГД ФС РФ) приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этой информацией поделилось американское Министерство энергетики.

По словам ведомства, американцы таким образом учатся лучше выявлять ядерные взрывы малой мощности в других государствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах Израиля превратить Газу во вторую Хиросиму, но без применения ядерного оружия.

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